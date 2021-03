Steeds meer gemeenten schaffen de hondenbelasting af, maar hondenbezitters in Den Haag moeten ook dit jaar voor hun huisdier betalen. Na de Groningers betalen Hagenaars met een bedrag van 125,76 euro dit jaar het meeste voor hun hond.

In 2020 ging het in Den Haag nog om een bedrag van 124,08 euro. Hondenbezitters zijn beter af in Westland, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk: inwoners van deze gemeenten hoeven geen belasting te betalen voor het houden van een hond.

Inwoners van noordelijke provincies hoeven meestal geen hondenbelasting te betalen, net als die van grote delen van Noord-Brabant en Noord-Holland. In Zeeland, Utrecht, Limburg en Gelderland belasten juist relatief veel gemeenten het bezit van een hond.

Groningen spant de kroon: daar betalen hondenbezitters 133,80 euro voor hun huisdier.