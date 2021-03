De politie in Den Haag is op zoek naar getuigen van een mishandeling dinsdagavond op de Doornstraat.



Een ruzie daar mondde uit in geweld en een ongeluk met een auto.

Meerdere getuigen van het incident meldden dat betrokkenen na de mishandeling wegvluchtten in een auto. Het voertuig crashte vervolgens tegen een paal.

Een woordvoerder van de politie Den Haag laat weten dat er nog veel onduidelijkheden zijn, maar dat er een auto in beslag genomen is en dat de politie uitgaat van een mishandeling.