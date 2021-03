Een auto is dinsdagavond na een botsing met een andere auto in het water bij de kruising van de Rotterdamsebaan met de Laan van Delfvliet in Den Haag terechtgekomen. Beiden bestuurders raakten gewond.

De bestuurder van de te water geraakte auto kon zelfstandig weer op het droge komen, maar is wel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de andere auto werd in haar voertuig onderzocht door het ambulancepersoneel en de arts van het Mobiel Medisch Team.

Na een kort onderzoek werd het slachtoffer op de brancard gelegd. Hierna werd ook dit slachtoffer zonder spoed overgebracht naar het ziekenhuis.