De inschrijving voor de 46e editie van de City-Pier-City Loop in Den Haag is dinsdag geopend. Het hardloopevenement zal plaatsvinden op zondag 26 september.

Normaal gesproken vindt het sportevenement plaats in maart, maar door de coronapandemie is besloten de loop eenmalig in september te organiseren.

Organisator Mario Kadiks is hoopvol dat het evenement in september wel door kan gaan. "Er komen steeds meer verschillende vaccins beschikbaar en ook de testmogelijkheden worden uitgebreid", zegt Kadiks. "Na alle beperkingen door COVID-19 streven we naar een buitengewone, onvergetelijke belevenis. Iets waarnaar we allemaal uitkijken."