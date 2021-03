De 43-jarige Marson C., die op 2 december vorig jaar in een supermarkt in Den Haag drie mensen aanviel en een molotovcocktail naar binnen gooide, verschijnt maandag voor de rechter.

De steekpartij vond plaats in een filiaal van Albert Heijn aan de Grote Marktstraat. De Hagenaar viel twee mensen aan met een mes en sloeg iemand met een kapmes op het hoofd. Hij gooide daarna een molotovcocktail de winkel in, wat een grote steekvlam tot gevolg had.

Een slachtoffer werd met een mes in de nek gestoken, de ander in het hoofd en lichaam. De verdachte kampte naar verluidt al in het verleden met psychische problemen.