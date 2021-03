Het Kunstmuseum in Den Haag heeft een nieuwe zakelijk directeur. Paul Broekhoff volgt per 1 juli 2021 Hans Buurman op. Dat heeft het museum vrijdag bekendgemaakt.

Broekhoff vervulde sinds 2007 al vaker de rol van directeur in verschillende functies bij de gemeente Den Haag. Zo was hij directeur Cultuur en later directeur Cultuur en Sport. Sinds 2017 gaf hij leiding aan Bibliotheek Den Haag en het Haags Gemeentearchief.

"Als afgestudeerd kunsthistoricus heb ik mijn hele leven al in een museum willen werken. Dat zich deze kans nu voordoet in een van de mooiste musea van Nederland is voor mij persoonlijk een unieke mogelijkheid", aldus Broekhoff.