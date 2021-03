De gemeente Den Haag gaat niet zomaar meer geld beschikbaar maken voor het huisvuilprobleem in de stad. Dat zei wethouder Hilbert Bredemeijer donderdag tijdens een debat over het afvalbeleid.

Bredemeijer wil voorzichtig zijn met extra geld om de afvalproblemen in de stad aan te pakken. "Het is niet ons geld. Het is geld van de burgers. Als je in een wijk woont waar je het wel voor elkaar krijgt om het schoon te houden, dan voelt het cru dat je moet betalen voor wijken waar ze dat niet voor elkaar krijgen."

De wethouder maakte de vergelijking tussen Segbroek en Centrum. In het Centrum moest in 2019 en 2020 respectievelijk 20.000 en 33.000 keer bijgeplaatst afval worden weggehaald. In Segbroek was dat vierduizend keer.

Hoe die verdeling tot op wijkniveau is, wordt nog uitgewerkt. Verder wordt onder meer onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor camera's bij hotspots waar veel afval wordt achtergelaten. Eind deze maand moet ook de My Clean City-app actief zijn. Daarin kunnen inwoners problemen melden, zoals afval op straat, en volgen wat er met die melding wordt gedaan.

Daarnaast werd donderdag een plan gepresenteerd om het Haags Werkbedrijf en het Haags Veegbedrijf samen te voegen onder de vlag van de gemeente. Dat moet het werk efficiënter maken.