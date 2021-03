Burgemeester Jan van Zanen is sinds deze week ambassadeur van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam. Het ambassadeurschap werd bezegeld op het stadhuis. Van Zanen noemt het een eer. Hij is niet de eerste Haagse burgemeester die beschermheer wordt.

Van Zanen was ook in Utrecht nauw verbonden was met het lokale Straatnieuws. "Het is een mooi initiatief. Zo kunnen we aandacht geven aan een vaak vergeten groep mensen."

Naast Jan van Zanen is burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam ook ambassadeur van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam.

In de tijd dat Pauline Krikke burgemeester van Den Haag was, was zij aan Straatnieuws verbonden als beschermvrouwe. Daarvoor is Jozias van Aartsen ambassadeur van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam geweest.