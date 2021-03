Een deel van de gevel van een woning in de Haagse Vilniusstraat is woensdagavond losgeraakt. Veel puin is op de stoep terechtgekomen.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse. De stoep lag vol met bakstenen die van het pand zijn gevallen. De brandweer was aanwezig om met behulp van een hoogwerker te controleren of er nog meer delen los zaten en uitstekende stenen te verwijderen.



Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Hoe het kon gebeuren dat de gevel instortte, is nog onduidelijk. Vermoedelijk komt het door de harde wind, meldt calamiteitensite District8.

Woensdag liet ook de gevelbekleding van een kantoorpand in de Daendelsstraat plotseling los. Deze kwam op een aantal geparkeerde auto's terecht.