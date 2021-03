Drie woningen aan de Blois van Treslongstraat in Den Haag zijn dinsdagavond ontruimd vanwege een woningbrand. Niemand raakte hierbij gewond.

De brand woedde op de tweede etage. De brandweer heeft de brand geblust en de woningen geventileerd.

Wanneer en of de bewoners terug naar hun woning kunnen, is onbekend. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.