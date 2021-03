Een 84-jarige Hagenaar is in december het slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Hij verloor 6.000 euro. In de uitzending van Team West van dinsdagavond worden camerabeelden van de verdachte getoond.

Op vrijdag 18 december 2020 kreeg een bewoner aan de Arabislaan in Den Haag een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker. Deze vertelde dat er vanwege fraude door een andere medewerker iemand van de bank langs zou komen.

Korte tijd later meldde zich inderdaad iemand die zei van de bank te zijn. De 84-jarige bewoner moest zijn pinpas en bijbehorende code geven. Met deze pinpas werd bij een geldautomaat op het Savornin Lohmanplein in Den Haag een groot bedrag gepind.