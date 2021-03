De politie heeft dinsdagochtend zes mannen, afkomstig uit dezelfde familie, opgepakt in Den Haag bij een grote politieactie tegen drugshandel.

De zaak kwam aan het rollen bij een langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek naar een criminele organisatie die in drugs handelde. Rechercheurs van de dienst regionale recherche van de politie eenheid Den Haag zijn in het kader van het onderzoek vanmorgen vroeg negen Haagse woningen en drie bedrijfspanden binnengevallen.

"Hierbij werden zes mannen in de leeftijden tussen 34 en 46 jaar aangehouden", meldt de politie dinsdag. Alle zes mannen zitten nog vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. "Het onderzoek is nog in volle gang en nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames worden niet uitgesloten."