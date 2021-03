In een woning aan de Chasséstraat in Den Haag is maandagochtend brand uitgebroken. De straat is door de brandweer afgesloten. Rond de tien woningen zijn ontruimd. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De brand brak uit in een woning van een wooncomplex. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners van de ontruimde woningen weer naar hun huis mogen terugkeren.

De brand woedde tussen de begane grond en de bovengelegen verdieping van het complex. "Het zit in het plafond en de vloer", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Een persoon werd voor de ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Op foto's is verder te zien dat de politie een man heeft aangehouden.