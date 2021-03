Inwoners van Den Haag in de bijstand hoeven niet bang te zijn voor een strafkorting als ze af en toe wat geld of boodschappen krijgen. Voortaan mogen ze jaarlijks zonder repercussie voor zeker 1.200 euro aan giften ontvangen.

Het aangenomen voorstel van de Haagse SP-fractie volgde op de commotie in de gemeente Wijdemeren die een vrouw in de bijstand 7.000 euro liet terugbetalen, omdat ze verzuimd had te melden dat haar moeder jarenlang haar boodschappen betaalde.

Een vrijstelling voor giften tot minimaal 1.200 euro per jaar geeft Hagenaars met een bijstandsuitkering rust en zekerheid, meent de SP. "Zij hoeven zich dan geen zorgen meer te maken over boetes of kortingen als ze bijvoorbeeld een keer wat geld krijgen van een familielid om de maand door te komen", zegt fractievoorzitter Lesley Arp.

Wethouder Bert van Alphen vindt de vrijstelling een goed idee. Hij beloofde donderdagavond om samen met de cliëntenraad van uitkeringsgerechtigden het voorstel uit te gaan werken.

Ook gemeenten als Nijmegen en Amsterdam hebben inmiddels besloten dat mensen in de bijstand jaarlijks tot 1.200 euro aan giften zonder consequenties mogen ontvangen.