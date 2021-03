In een bedrijfspand aan de Nikkelwerf in Den Haag is vrijdagavond een drugslab ontdekt door de politie. Medewerkers van Service en Ondersteuning Nederland (SEON) zijn zaterdag druk in de weer om het pand leeg te halen.

De politie heeft de omgeving afgezet en buiten zijn meerdere blauwe vaten te zien. Medewerkers van SEON, die worden ingezet bij de logistieke- en facilitaire ondersteuning bij de ontmanteling van drugslabs, zijn bezig om karren vol spullen uit het pand te halen.

Wat er precies in de vaten zit, is vooralsnog onduidelijk. "Ze worden meegenomen voor onderzoek", laat een politiewoordvoerder van de landelijke eenheid weten

Een verdachte is al door de politie aangehouden. "Maar meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten." Hoe de politie het drugslab op het spoor is gekomen, is niet duidelijk. "Het gaat hier om een lopend onderzoek."

Het is de tweede keer in korte tijd dat er bij de Nikkelwerf drugs wordt gevonden. De politie deed half februari dit jaar namelijk ook een inval bij een bedrijfspand in de straat. Daar werden grote hoeveelheden drugs gevonden en zeven mannen aangehouden.