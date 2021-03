Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag op hoge snelheid het water langs de Haagse Hoogeveenlaan in gereden. Dit gebeurde tijdens een wilde politieachtervolging. Tijdens de vlucht sprongen de drie verdachten één voor één uit de rijdende auto.

Toen agenten aankwamen op de Zwartsluisstraat nadat er een melding was gemaakt van inbraak sloegen drie personen met een auto op de vlucht. Tijdens de achtervolging die daarop volgde sprong één van de inzittenden uit de rijdende wagen.

Even verderop, ter hoogte van de Hoogeveenlaan, sprongen de andere twee personen ook uit de auto. Het voertuig, die van diefstal afkomstig bleek, rolde vervolgens op hoge snelheid het water in.

De politie wist tijdens de achtervolging één van de verdachten aan te houden. De twee anderen zijn nog met bivakmutsen op gezien in de omgeving, maar ondanks de zoekactie niet meer aangetroffen.

De gestolen auto is met een kraan uit het water gehaald.