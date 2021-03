Vanwege een tekort aan vaccins blijven de priklocaties van GGD Haaglanden deze week vrijwel leeg. Het aantal medewerkers is afgeschaald en een nieuwe locatie in Delft gaat maandag niet open.

Volgens GGD Haaglanden zijn er landelijk leveringsproblemen bij AstraZeneca, waardoor deze week niet meer mensen gevaccineerd kunnen worden dan gepland.

GGD Haaglanden vaccineert op dit moment op drie locaties: bij het ADO stadion in Den Haag, in het voormalige Rode Kruis ziekenhuis op de Sportlaan in Den Haag en in 's-Gravenzande. De beschikbare vaccins worden nu over de drie locaties verspreid, waardoor ongeveer driehonderd mensen per dag per locatie geprikt kunnen worden.

"De levering van het vaccin trekt volgende week gelukkig weer aan", laat een woordvoerder van de GGD Haaglanden weten. De doelgroep die nu aan de beurt is voor vaccinatie in Den Haag en omgeving is 80 jaar en ouder.

Omdat er minder mensen geprikt kunnen worden, heeft het Rode Kruis ook minder personeel ingepland op de locaties. "Zodra we weer meer vaccins geleverd krijgen schalen we weer op", aldus een woordvoerder.