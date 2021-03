Volgens het OM is er in een woning aan de Jadehorst in Den Haag Mariahoeve naar schatting 100 kilo pure cocaïne geproduceerd. In de woning werd 875 liter aceton en 200 kilo caustic soda gevonden. Tegen de 33-jarige Colombiaan, die tijdens een politie-inval in de woning werd aangehouden, is woensdag twintig maanden cel geëist.

Omwonenden roken op 20 augustus vorig jaar een "zeer zoete lucht" rond het huis in Mariahoeve en maakten daar melding van. "Een controleur van de Haagse Pandbrigade ging kijken en constateerde een ammoniaklucht in het huis, waar eerder een hennepplantage had gezeten. Ook zag hij op het aanrecht een zak met mogelijk drugs liggen", aldus het OM woensdag tijdens de rechtszaak.



De politie viel vervolgens de woning binnen. "Bij de inval werden in meerdere kamers materialen voor de productie van cocaïne aangetroffen." De 33-jarige man die op dat moment in het huis aanwezig was, werd direct aangehouden.

De verdachte zegt zelf in Spanje te wonen en dat hij "voor vakantie" in de Nederlandse woning van "een vriend" verbleef. "Dat deed hij al wel sinds begin juli, zoals blijkt uit zijn telefoongegevens." Het OM vindt het dan ook opvallend dat de verdachte niets wist over de grondstoffen voor drugs, versnijdingsmiddelen, teilen, emmers en materialen voor afzuiging in het huis. "Die zou hij in die lange periode toch wel eens gezien moeten hebben."

De officier van justitie verdenkt hem dan ook van betrokkenheid bij de productie van harddrugs, ook al is die in het pand zelf nooit aangetroffen. Daarnaast benadrukte hij het gevaar voor de buurt omdat het pand midden in een woonwijk ligt. "Je moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als er met al die chemicaliën brand zou zijn uitgebroken of een explosie." Hij eiste tegen de verdachte twintig maanden cel.



De uitspraak is over twee weken.