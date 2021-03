Den Haag heeft een plan om de wachtlijst voor de gemeentelijke zwemlessen weg te werken. Er zullen turbolessen komen en de wachtlijsten worden opgeschoond.

Door de sluiting van de baden door de coronamaatregelen stonden er in januari 2021 meer dan achttienhonderd kinderen op de wachtlijst. Een wachtlijst is gebruikelijk, maar door de sluiting loopt het aantal wachtende kinderen op zwemles snel op.

En dat is een reden tot zorg, zegt wethouder onderwijs en sport Hilbert Bredemeijer. Nu de zwemlessen stilliggen, ziet hij dat ook bij zijn eigen dochter. "In een stad aan zee moeten kinderen de mogelijkheid hebben om te leren zwemmen. Daarom hebben we gekeken wat er nodig is om met een vliegende start de achterstanden weg te werken. Dat kan zodra het kabinet toestaat dat de zwembaden weer open gaan voor in ieder geval leszwemmen. Hopelijk is dat snel."

Een van de plannen is het uitbreiden van gemeentelijke zwemlessen in drie Haagse zwembaden de Blinkerd, de Houtzagerij en Overbosch zolang dat nodig is. Deze extra lessen bieden plaats aan tweehonderd kinderen.

Andere acties zijn het bevorderen van doorstroom in de zwemlessen, het ondersteunen van zwemverenigingen die zwemles geven en het opschonen van de wachtlijst omdat kinderen soms zowel bij de gemeente als bij zwemverenigingen en zwemscholen staan aangemeld.

In de aankomende mei- en zomervakanties worden extra turbolessen georganiseerd.