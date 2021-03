De man die vorige week in een auto in het water bij de Scheveningse haven terechtkwam, is overleden. Dat meldt de politie woensdag. Het gaat om een 77-jarige Hagenaar. Volgens de politie was hij de enige inzittende van het voertuig

Donderdagmiddag kwam de auto in het water terecht. Een brandweerduiker was toevallig in de buurt en haalde het slachtoffer uit de auto. Eenmaal op de kade deden hulpverleners alles om hem weer bij bewustzijn te krijgen.

Dinsdag liet de politie weten dat het slachtoffer nog in het ziekenhuis lag. Daar overleed hij dinsdag alsnog aan zijn verwondingen.