Bewoners van de Van Musschenbroekstraat in Den Haag ontdekten in de nacht van dinsdag op woensdag een brand in een leegstaand winkelpand in hun straat.

Nadat brandweerlieden in een aantal woningen onderzoek hadden gedaan, kwamen zij de brand op het spoor. Het bleek om een brand in een leegstaand winkelpand onder de huizen te gaan.

Ze openden de deur van de zaak en konden de brand snel blussen. De winkel en bovengelegen woningen werden geventileerd.

De oorzaak van de brand is niet bekend.