Als eerbetoon aan de Haagse rockband Golden Earring wordt de wereldhit Radar Love op 11 maart om 17.15 uur in het Zuiderpark in Den Haag gedraaid. De band houdt na zestig jaar op met bestaan door de ernstige ziekte van medeoprichter en gitarist George Kooymans.

De wortels van de band liggen in de buurt van het Haagse park: in de Hulshorststraat. Daar legden de buurjongens George Kooymans en Rinus Gerritsen samen de basis voor de legendarische rockgroep.

Het laten horen van Radar Love door het Zuiderpark is een initiatief van de vrijwilligers van het Zuiderparktheater en een vervolg op het nationale eerbetoon, waarbij iedereen de hit moet laten horen op de verjaardag van Kooymans (11 maart) - vanuit huis, de auto, of waar dan ook.

Technisch wordt nog uitgezocht hoe precies, maar het moet mogelijk zijn om de hit "over de boxen" in het park te laten horen. "In een deel van het Zuiderpark moet de muziek te horen zijn", zegt Sanne Bakker van het Zuiderparktheater. "Het is jammer genoeg niet mogelijk om mensen uit te nodigen naar het theater te komen, maar op afstand in het Zuiderpark gaan we helemaal meedoen."

De band heeft volgens het archief van het Zuiderparktheater in 1981 in het park opgetreden. "Ik ben zelf uit 1989, dus ik moet afgaan op ons archief", zegt Bakker. "Maar ik sluit niet uit dat de band nog weleens in het Zuiderpark heeft gestaan. Alle informatie daarover is welkom."