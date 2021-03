Een 37-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot acht jaar celstraf omdat hij via het internet naar huurmoordenaars zocht om zijn ex-vrouw om het leven te brengen. Ook deed de man hier al een aanbetaling van 2.000 dollar (zo'n 1.650 euro) voor. De huurmoord is nooit uitgevoerd.

De verdachte werd in augustus 2020 opgepakt, nadat de Haagse politie door Britse collega's was getipt over de moordopdracht. De verdachte en zijn echtgenote waren verwikkeld in een vechtscheiding. Op het darkweb beloofde hij een huurmoordenaar 4.000 dollar voor de moord op zijn ex-vrouw. De moordmakelaar liet niets meer van zich horen nadat het geld was uitbetaald in bitcoins.

Via de chatapp Kik zocht de Hagenaar ook contact huurmoordenaars. De verdachte zou ook deze mannen geld hebben aangeboden. De verdachte verschafte deze contacten gedetailleerde informatie over zijn ex-vrouw, zoals haar woon- en werkadres en de locatie van de parkeergarage die ze gebruikte.

Volgens de rechtbank heeft de Hagenaar zich schuldig gemaakt aan meerdere pogingen tot uitlokking van moord. "De verdachte is daarbij zeer zakelijk, kil en volhardend te werk gegaan", oordeelt de rechtbank. De Hagenaar wilde op zeker spelen, aldus de rechtbank, door meerdere mensen in te schakelen.

De vrouw en hun twee kinderen moesten lange tijd ondergedoken blijven omdat niet duidelijk was of de moordklus wel ingetrokken was. Daarnaast heeft de verdachte geprobeerd aan drugs te komen, om in de auto van zijn vrouw te leggen. De verdachte hoopte dat zijn kinderen hierdoor aan hem toegewezen zouden worden.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar geëist tegen de Hagenaar.