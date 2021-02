Drie woningen zijn onbewoonbaar na een grote brand in de Ampèrestraat in Den Haag die zondagochtend plaatsvond. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond.

In de omgeving was veel rook te zien. De brandweer had de brand opgeschaald naar zeer grote brand. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.

De brand ontstond op de eerste verdieping van een portiekwoning en is korte tijd uitslaand geweest. Meerdere woningen werden ontruimd, meldt Veiligheidsregio Haaglanden.

"Mensen worden ter plaatse opgevangen", zei een persvoorlichter eerder. Hoe de brand is ontstaan, is op dit moment nog niet bekend.

De brandweer riep mensen die last hebben van de rook op om hun ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Vanwege de brand werd ook het busverkeer omgeleid.