Een bewoner heeft zaterdagavond rook ingeademd bij een brand in haar woning aan het Robertaland in Den Haag. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar had het brandje snel onder controle.

Een ambulance kwam ook ter plaatse, zodat het personeel de bewoner kon controleren. Door alle ramen van de woning te openen, kon de woning geventileerd worden.

Wat er precies in brand heeft gestaan en hoe de brand is ontstaan, is nog niet onbekend.