Het heeft even geduurd, maar vanaf maandag 8 maart gaat tramlijn 1 tussen Delft en het strand bij Scheveningen weer rijden.

De tram gaat de vertrouwde route tussen Delft Tanthof via Delft Station en Scheveningen rijden. Dit was sinds 31 augustus vorig jaar niet mogelijk vanwege aanpassingen aan het spoor en de haltes op de tramroute.



Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de kruising van de Mauritskade en de Parkstraat in Den Haag, maar op 8 maart moet alles klaar zijn. De aanpassingen waren nodig om in 2025 de nieuwste soort trams van HTM op het spoor te kunnen laten rijden.