De politie deed donderdagavond rond 22.30 uur een inval in een shishalounge aan de Leyweg in Den Haag. In de shishalounge zouden zo'n twintig mensen aanwezig zijn geweest, meldt calamiteitensite Regio15.

Een voor een moesten de gasten naar buiten om gefouilleerd te worden.

Bij sommigen werd een hoeveelheid contant geld gevonden, vermoedelijk voor illegale gokactiviteiten. De zaak mocht vanwege de coronamaatregelen niet geopend zijn.

Het is niet bekend of er boetes zijn uitgedeeld of aanhoudingen zijn verricht.