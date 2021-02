Twee vrouwen zijn woensdagavond aangehouden op de boulevard van Scheveningen voor belediging van agenten en handhavers. Het gaat om een vrouw van 19 jaar en een vrouw van 21 jaar.

De vrouwen scholden agenten uit die net een groep jongeren had aangesproken die met motoren over de boulevard reed. "Omdat het niet toegestaan is om daar met fietsen, brommers, scooters of motoren te rijden, kregen de jongeren een bekeuring", meldt de politie. "De twee vrouwen vonden het daarbij nodig om de collega's uit te schelden en te beledigen. Zij werden daarom aangehouden."



De aanhouding bracht nogal wat ophef met zich mee. "Omstanders bemoeiden zich met de aanhouding en waren agressief richting de collega's." En of dat nog niet genoeg was namen de omstanders ook nog een fiets van de politie en de fiets van een handhaver mee. "De fietsen zijn later verderop aangetroffen."



De twee aangehouden vrouwen zijn meegenomen naar het politiebureau en worden daar verhoord.