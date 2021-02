Een auto is donderdagmiddag in het water terechtgekomen langs de Doctor Lelykade in Scheveningen. Een inzittende is na reanimatie met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een brandweerman, in zijn vrije tijd, zag het gebeuren en twijfelde geen moment. Hij dook het water in en kon al snel één inzittende uit het voertuig halen. De hulpdiensten, waaronder het traumateam en de brandweer, werden ondertussen opgeroepen en snelden naar de straat.



De brandweerman die het water in was gedoken heeft er vervolgens voor gezorgd dat de auto uit het water kon worden gehesen door de kleine kraan van de brandweer, die toevallig in de buurt was. Daarna werd het tweede slachtoffer uit de auto gehaald. Deze persoon moest gereanimeerd worden.

Voor de reanimatie van het slachtoffer is, in afwachting van de ambulance en het Mobiel Medisch Team, een burgeroproep uitgezonden. Hierbij worden alle mensen die kunnen reanimeren en aangesloten zijn bij de groep opgeroepen om te helpen bij een reanimatie in de buurt.

Na de reanimatie op de kade is het slachtoffer onder motorbegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De andere inzittende lijkt in orde.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.