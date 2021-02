De eerste date van een man liep dinsdagavond niet helemaal zoals gepland. Terwijl hij en zijn date zaten op een bankje op de Kortenaerkade in Den Haag, viel zijn fiets het water in. De brandweer haalde de fiets er een dag later weer uit.

De man besloot de brandweer te bellen omdat hij zijn fiets niet zelf uit het water kreeg. Woensdagochtend kreeg hij zijn fiets weer terug. De man beloofde de brandweerlieden binnenkort iets lekkers te brengen als bedankje.

"We duiken niet zomaar voor elke fiets het water in, maar in dit geval konden we het combineren met een oefening die toch al op het programma stond. Een mooie combinatie van dienstverlening en het oefenen van onze duikvaardigheden dus", aldus een woordvoerder van de brandweer.