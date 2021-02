Een glazenwasser is woensdagmiddag door de brandweer gered uit een benarde positie. De man was aan het werk bij het ministerie van Defensie aan de Kalvermarkt in Den Haag toen door onbekende oorzaak het bakje scheef kwam te hangen aan de gevel.

"Brandweerlieden hebben een verdieping hoger een raam uit het pand gehaald. Zo wisten zij het glazenwassersbakje te stabiliseren", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Het object is inmiddels weer aan twee zijden vastgezet en weer in gebruik. De redding was vanaf de straat niet te zien.