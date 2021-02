De politie heeft dinsdag een vijftigjarige man aangehouden in het onderzoek naar een steekincident dat in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond in een woning aan de Van Ruysbroekstraat in Den Haag. Hierbij raakte een 44-jarige Hagenaar zwaargewond.

Eerder werd al een 22-jarige man uit Den Haag aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij.

Het slachtoffer werd meerdere keren gestoken tijdens een ruzie. Toen agenten de woning in gingen, troffen ze de man aan. De verdachte was ervandoor gegaan, maar kon rond 2.00 uur alsnog worden aangehouden.

De 22-jarige verdachte wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.