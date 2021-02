Op de tentoonstelling Vervlogen - geuren in kleuren in het Mauritshuis in Den Haag komen dispensers waarmee bezoekers de geuren van de zeventiende-eeuwse schilderijen kunnen opsnuiven. De geuren variëren van zware zomer- en winterparfums tot de lucht die destijds uit de stadsgrachten opsteeg.

Zo heeft ook het schilderij Gezicht op de Oudezijds Voorburgwal van Jan van der Heyden een dispenser. De geur die bij het schilderij vrijkomt zou de bezoeker een betere belevenis van het tafereel geven.

"De grachten van de Hollandse steden lagen vol met stinkend afval: niet alleen de inhoud van privaten, riolen en goten, maar ook dode dieren, slachtafval, visafval, rottende groente, afgedankt hooi en allerlei giftige en bijtende stoffen afkomstig van de industrie werden in de grachten gegooid", schrijft Jaap Evert Abrahamse in de publicatie bij de tentoonstelling.

Het Mauritshuis heeft met het bedrijf Flavors and Fragrances de geuren van de zeventiende eeuw proberen na te maken. Wie in het museum op een voetpomp trapt en zijn neus boven de dispenser houdt, krijgt een goede indruk van hoe het moet hebben geroken. De dispensers hangen bij acht schilderijen.

Hoewel nog niet bekend is wanneer het museum weer open mag voor publiek, heeft het Mauritshuis het boek al in de webwinkel liggen. Ook wordt gewerkt aan een geurdoos voor thuis. Aan de hand van vier geurpompjes kan de bezoeker de schilderijen dan online bekijken en ervaren welke luchtjes daarbij horen. De tentoonstelling blijft er tot 29 augustus.