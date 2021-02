De gemeente Den Haag doet een proef met heupairbags bij tien ouderen met een valrisico. Het doel van dit initiatief is de bewegingsvrijheid van ouderen te vergroten en tegelijkertijd de kans op breuken te verkleinen.

De Haagse uitvinding met de naam Wolk is als het ware een 'zelfdenkende' broek die automatisch wordt opgeblazen als iemand dreigt te vallen. De tien senioren die zelfstandig wonen, zullen de broeken een half jaar dragen. De proef moet uitwijzen of de Wolk bijvoorbeeld een gebroken heup kan voorkomen.

"Technologie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van leven te verbeteren", aldus zorgwethouder Kavita Parbhudayal.

De Wolk is bedacht door Hans Schröder en is samen met de TU Delft ontwikkeld. In het apparaat zitten sensoren die vijfhonderd keer per seconde bewegingen in de gaten houden. Door middel van deze sensoren wordt een val meteen herkend en wordt de broek opgeblazen. Op die manier landt de persoon zachter. Ook wordt automatisch een bericht verstuurd naar de contactpersoon van de oudere.

De heupairbag is onderdeel van het actieprogramma Zorg en Innovatie 2019-2022 van de gemeente Den Haag