Een op de Gasseltestraat in Den Haag geparkeerde auto is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan. Het is de tweede keer in twee jaar tijd dat een auto van dezelfde eigenaar uitbrandt.

Bij aankomst van de brandweer stond de auto al grotendeels in brand. Brandweerlieden konden daardoor niet voorkomen dat de auto flinke schade aan de voorkant opliep. Ook een andere geparkeerde auto liep door de vlammen schade op.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie is een onderzoek begonnen.