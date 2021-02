Drie mannen uit Den Haag hebben een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden gekregen voor het mishandelen en beroven van een 26-jarige man.

Het slachtoffer werd via Whatsapp gelokt door de drie mannen onder het voorwendsel dat hij een afspraak had met een meisje van vijftien jaar. In de middag van 26 oktober heeft de man afgesproken met de drie daders op een donkere afgelegen plek.

De daders hadden een duidelijke taakverdeling. Het slachtoffer is door een van de mannen beroofd en mishandeld, terwijl een andere man het filmde.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was er sprake van een doelbewust plan om het slachtoffer te grazen te nemen en te beroven. "Zo’n dubieuze afspraak, daar mag je iets van vinden", zei de officier van justitie, "maar deze manier van eigenrichting, die duidelijk was gericht op het verkrijgen van geld, heeft niks met nobele motieven te maken."

De politierechter acht de diefstal in vereniging met geweld bewezen. Volgens de rechter is er geen voldoende bewijs voor bedreiging.