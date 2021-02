Hulpdiensten rukken maandag groot uit vanwege een gaslucht op de Waldeck Pyrmontkade met de kruising Laan van Meedervoort in Den Haag. De situatie is opgeschaald naar Grip 1.

Het gaat om een gaslucht die in het riool is gevonden, laat de brandweer weten. Volgens de woordvoerder zorgt dat voor een mogelijke gevaarlijke situatie. "Dat betekent dat het gas alle kanten op kan gaan en we erg voorzichtig moeten zijn."

De gaslucht werd ontdekt bij een woning waarna de brandweer verder onderzoek heeft gedaan. Daaruit bleek dat ook in het riool gas werd geroken. De veiligheidsdiensten hebben nu flink opgeschaald en doen met drie teams metingen in het riool.

"In een ruime cirkel om de woning waar we als eerst het gas hebben geroken, gaan we langs om te controleren. Dit zal langere tijd duren."