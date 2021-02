Een jongen is zondagochtend vast komen te zitten in drijfzand op een bouwplaats bij de Treilerweeg in Den Haag. Hij kon er niet zelfstandig uitkomen.

Hulpdiensten waren volgens een politiewoordvoerder snel ter plaatse en hebben de jongen direct uit het drijfzand gehaald.

"De jongen is voor de zekerheid nog gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar uiteindelijk bleek hij er niks aan te hebben overgehouden en kon hij weer gaan", aldus een politiewoordvoerder.