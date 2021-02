Een bestelbusje is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand op de Laan van Poot in Den Haag. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft aangewakkerd.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar bij aankomst stond het voertuig al volledig in brand. De brandweer had de brand snel onder controle.

Geen andere voertuigen zijn hierbij beschadigd geraakt.