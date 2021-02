Een persoon is zaterdagavond zwaargewond geraakt tijdens een ruzie in een woning aan de Van Ruysbroekstraat in Den Haag. Het slachtoffer is hierbij gestoken.

Het slachtoffer is direct naar het ziekenhuis vervoerd door hulpdiensten. Agenten van de hondenbrigade zijn vervolgens een andere woning in de straat binnengevallen op zoek naar de verdachte, maar die werd niet aangetroffen.

De politie doet nog onderzoek naar het incident. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.