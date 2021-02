De Utrechtsebaan in Den Haag is dit weekend gesloten voor verkeer. De gemeente gaat aan de slag op en rond de weg.

Vrijdagavond om 23.00 uur ging de afsluiting in en de weg gaat maandag om 5.00 uur pas weer open. De Prins Clauslaan ging vrijdag om 20.00 uur al dicht.

De afsluiting is in beide richtingen. De gemeente gaat verschillende onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, waaronder het vervangen van geluidsschermen. Ook wordt rond de Grotiusplaats de buitenruimte opnieuw ingericht en daar moeten voorbereidingen voor getroffen worden. Zo worden fonteinen verwijderd en twee hoge lichtmasten uit de middenberm van de Utrechtsebaan weggehaald.

Weggebruikers die toch Den Haag in moeten, kunnen sinds vrijdagavond gebruikmaken van de nieuwe Rotterdamsebaan om bij het centrum te komen. Ook via op- en afrit 2 en 3 is de stad nog te bereiken. Verkeer vanuit of naar Amsterdam kan de stad bereiken door om te rijden via de N44 of N14, vanuit of naar Utrecht via de N14 of S108 en vanuit of naar Rotterdam via de N211.



Ook volgend weekend zal de Utrechtsebaan worden afgesloten voor de werkzaamheden van de gemeente.