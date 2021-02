Bij een controle door de politie, de gemeente Den Haag en de Belastingdienst zijn onder meer illegale medicijnen en tweehonderd paar schoenen in beslag genomen. Ook werd een belastingschuld van ruim 16.000 euro geïnd.

De controle richtte zich op de Haagse wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld. In dat gebied gingen donderdag handhavers, controleurs en agenten op pad. Het leverde onder meer de tweehonderd in beslag genomen Nikes-paren op, waarmee vermoedelijk exportfraude was gepleegd. Ook werden buitenlandse medicijnen in beslag genomen bij supermarkten, die in Nederland alleen door een huisarts voorgeschreven mogen worden.

In 24 woningen waar de Haagse Pandbrigade een kijkje nam, was vrijwel overal wat mis. Vooral de ingeschreven bewoners per adres bleken vaak niet te kloppen. Van de dertien gecontroleerde horecazaken, bleken er tien hun zaakjes prima in orde te hebben. De andere drie bedrijven moesten extra maatregelen nemen, bijvoorbeeld de hoeveelheid aangesloten apparatuur verminderen omdat het tot een gevaarlijke situatie leidde.

De Belastingdienst haalde ondertussen ruim 16.000 euro achterstallige belasting binnen. Zes auto's kregen een wielklem. Bij een tegelijkertijd gehouden politieactie liepen vier automobilisten tegen de lamp die niet in het bezit waren van een rijbewijs.

Vervoermaatschappij HTM deelde 37 boetes uit aan zwartrijders en één man werd uit de tram gezet omdat hij geen mondkapje had.