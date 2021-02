Een woning aan de Zutfensestraat in Den Haag is tijdelijk onbewoonbaar nadat er vrijdagochtend brand heeft gewoed. Doordat er een vermoeden was dat de bewoner nog binnen was, werd er opgeschaald naar middelbrand, zo liet de brandweer weten.

De brandweer zette meerdere voertuigen in om de bewoner in de woning te zoeken. "Maar de bewoner bleek uiteindelijk niet thuis te zijn. De brand, die was ontstaan in de woonkamer, was snel onder controle."



Omdat er bij de brand veel rook vrijkwam, zijn uit voorzorg de omliggende woningen tijdelijk ontruimd geweest. Die woningen zijn inmiddels weer vrijgegeven.

Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.