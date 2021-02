Voormalige minister Ad Melkert is per 1 maart de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Haagse zorgaanbieder Florence. Hij volgt Liane den Haan op, die lijsttrekker van de partij 50PLUS is geworden.

Florence staat binnen de ouderenzorg voor grote uitdagingen, aldus bestuurder Ellen Maat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vergrijzing en het tekort aan personeel.

Melkert "draagt graag bij aan de ondersteuning". "Ook in de toekomst gaat het erom ouderen van alle rangen en standen in de Haagse regio kwaliteit van leven en verzorging te kunnen blijven bieden", zegt de aankomende voorzitter van de raad van toezicht.