Op een bootje langs de Waldorpstraat in Den Haag zijn donderdagnacht twee overleden personen aangetroffen. Dat meldt de politie. Het zou gaan om een man en een vrouw.

Volgens calamiteitensite District8 trof een kennis de twee slachtoffers aan en alarmeerde direct de hulpdiensten. Ambulancepersoneel heeft de twee personen gecontroleerd, maar kon niets meer doen. Ze waren al overleden.



"Omdat er mogelijk sprake was van koolmonoxidevergiftiging kwam ook de brandweer naar de boot", meldt District8. "Maar tijdens de metingen trof de brandweer geen gevaarlijke stoffen aan."



Hoe de twee personen om het leven zijn gekomen, is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft een plaats delict afgezet. "We doen nog onderzoek om de toedracht te achterhalen", aldus de politie.