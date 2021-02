Een man heeft woensdag een cameraman van calamiteitensite Regio15 aangevallen op de Aaltje Noordewierstraat in de Haagse wijk Loosduinen. Ook raakte een agent gewond.

De cameraman was aanwezig in de omgeving van het politiebureau omdat er even verderop, in de Puccinistraat, een steekpartij had plaatsgevonden. "Naast de inzet van hulpdiensten op de Puccinistraat, speelde dit incident zich ook af op de Aaltje Noordewierstraat bij het politiebureau", laat Regio15 weten.

Een van de slachtoffers van het steekincident was namelijk naar het politiebureau gevlucht en werd daar behandeld door ambulancemedewerkers. "Onze cameraman stond beelden te maken aan de overkant van het politiebureau, toen uit het niets een man uit het politiebureau kwam rennen en onze cameraman aanviel."

Agenten konden de man snel aanhouden. "En ook een vrouw die het politiebureau uit kwam rennen kon worden aangehouden." De woordvoerder van de politie liet later weten dat de man, die de cameraman aanviel, familie was van een van de slachtoffers van het steekincident. Op het politiebureau is ook een agent gewond geraakt door deze familie. Hoe dit is gebeurd, is op dit moment nog niet bekend.

Regio15 reageert geschrokken op het incident. "Met onze cameraman gaat het naar omstandigheden gelukkig goed, maar elke journalist moet zonder gevaar kunnen werken. Journalisten krijgen steeds vaker te maken met agressie, wij keuren dit incident dan ook zeker af en zullen aangifte doen tegen de verdachte."