De Rotterdamsebaan in Den Haag gaat zaterdagochtend, na enige vertraging, open voor verkeer. Dat laat de gemeente van de stad woensdag weten.

De tunnel in de Rotterdamsebaan, genaamd de Victory Boogie Woogietunnel, werd op 5 februari al feestelijk geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en zou eigenlijk op 12 februari al opengaan voor weggebruikers, maar dat ging niet door vanwege het winterse weer.

De bouw van de ongeveer 2 kilometer lange toegangsweg naar de stad begon in september 2016. In januari 2018 dook de tunnelboor de grond in en een jaar later waren de beide tunnelbuizen geboord.

Op het diepste punt zit de tunnel 29 meter onder de grond. De weg had afgelopen zomer al geopend moeten worden, maar dit liep vertraging op, onder meer door faillissementen van onderaannemers en door personeelstekorten in de bouw.

De Rotterdamsebaan verbindt knooppunt Ypenburg met het industrieterrein Binckhorst, niet ver van station Den Haag Centraal. De weg is vooral bedoeld voor mensen die vanuit Rotterdam en Delft naar Den Haag willen rijden, en de andere kant op. Het moet de A12 ontlasten.

De tunnel is vernoemd naar een schilderij van Piet Mondriaan, dat in het Kunstmuseum Den Haag hangt. De boor die de tunnel groef, de Catharina-Amalia, had de kleuren van Mondriaans schilderijen: rood, geel en blauw.