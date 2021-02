De politie heeft dinsdagmiddag bij een inval in een bedrijfspand aan de Nikkelwerf in Den Haag zeven mannen aangehouden. In het pand werden grote hoeveelheden drugs gevonden.

De politie besloot binnen te vallen na een melding en een daaropvolgend onderzoek. Een zwaarbewapend arrestatieteam viel dinsdag binnen.

In het pand werden vier verdachten aangehouden. Tactische en forensische rechercheurs deden daarna onderzoek in het pand. De verdovende middelen zijn voor verder onderzoek in beslag genomen.

Later werden er nog twee andere verdachten aangehouden in Rotterdam en één in de buurt van Bodegraven. De zeven mannen, in de leeftijden van 29 tot 42, zitten vast. Hun betrokkenheid bij de vondst wordt verder onderzocht.

Het is nog niet bekend hoe groot de drugsvondst precies is. Daar wordt op dit moment nog onderzoek naar gedaan.