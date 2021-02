Agenten hebben woensdagochtend een man aangehouden in de Keizerstraat in Scheveningen nadat de politie een telefoontje had gekregen van iemand die werd bedreigd met een vuurwapen.

Om 10.30 uur alarmeerde iemand de politie. Die persoon zei bedreigd te worden met een vuurwapen in een restaurant in de Scheveningse Keizerstraat. Agenten met kogelwerende vesten gingen erheen en hielden in het pand een man aan.

Met behulp van een politiehond werd later ook het vuurwapen gevonden. De man zit nog vast, zo laat een woordvoerder van de politie weten.