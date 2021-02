In een woning aan de Ketelstraat in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag vermoedelijk een ontploffing geweest. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. Niemand raakte gewond.

Om 3.45 uur kreeg de politie de melding dat er een knal gehoord zou zijn. "We zijn erheen gegaan. Het pand stond leeg", aldus een woordvoerder van de politie.

De ruit van de woning ligt eruit en de straat is afgesloten.